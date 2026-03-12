昨年10月の東京新馬戦V以来となるエピッククイーン（中内田）はCWコース単走で半マイル追い。4F52秒1〜1F11秒5の時計でシャープな伸びを披露。松岡助手は「しっかりストライドを伸ばせていました。先週よりもう一段、軽さが増したと思います」と上々の評価。出走予定だった先月7日の春菜賞が降雪による中止、先週7日のフィリーズレビューは抽選除外で難しい調整を強いられたが「馬がよく持ちこたえてくれて仕上がったかなと思