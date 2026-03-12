◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人・戸郷は唇をかみしめ、うつむきながらマウンドを降りた。２―１０の６回１死二塁。野村に中前適時打を浴び、続く山川を右飛に打ち取った後に崩れた。３連打などでこの回一挙３失点。今季２度目の実戦は３回５５球、５安打３失点。「イニングがのびてからの球の質が落ちたところが失点につながったと思います」と反省した。４回からマウンドに上がり、２