◇教育リーグ阪神1―0オリックス（2026年3月11日SGL尼崎）ラグズデールに負けじと、教育リーグのオリックス戦（SGL）に先発した阪神・伊藤将も、今春では最長となる4回を投げて5安打無失点と結果を残した。「低く、丁寧に投げていけたかなと思う」持ち前の制球力で、スコアボードに「0」を並べた。4イニングのうち3イニングで得点圏への進塁を許したが、いずれも要所を締めた。特に4回1死三塁ではギアチェンジし、来田