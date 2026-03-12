◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）開幕先発ローテーション入りを狙う新外国人投手の阪神・ラグズデール（ブレーブス）が西武とのオープン戦に先発し、4回3安打1失点と好投。6三振を奪い、甲子園で来日“初勝利”を手にした。「守備に助けられたところもありますし、それでリズムに乗れた部分もあるので、全体的にいい内容で、いい投球ができて楽しめてよかったです」持ち味とする落差の大きいカーブが