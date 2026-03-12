◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）阪神の木下が聖地でプロ“初セーブ”を手にした。西武戦に3点リードの9回から6番手として登板。1死から山村、代打・西川に連打を浴びて一、二塁とされるも、ネビン、秋山を2者連続空振り三振と後続を断った。150キロ台の直球を武器に大役を終え、「試合途中は、やばい、1点差やと思って…。（7回に）点を取ってくれたから良かったけど、緊張します」と胸をなで下ろして