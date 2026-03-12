◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）阪神の強化ポイントである右の中継ぎ争いがますます激化の様相だ。木下、石黒とともにキャンプ中から争いをリードしてきた工藤は、今春初の連投テスト。一昨年ドラフト育成入団同期の嶋村が支配下登録されたのもいい刺激材料になった。「自分も同じ身（昨年3月に支配下登録）としてうれしい。僕も負けないよう頑張ります」。7回に登板し、嶋村とのバッテリーでネビン、桑