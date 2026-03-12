◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）阪神・ディベイニーに「人工芝限定遊撃手プラン」が浮上した。この日も三塁で出場し、開幕前に5試合組まれた甲子園でのオープン戦では1度も本職に就かなかった。米国に少ない内野が全面土のグラウンドである虎の本拠地。そこで予行演習をしなかった事実は、少なくともシーズン序盤の甲子園では、小幡、熊谷、木浪が先発する可能性を示唆していた。球場ごとに選手を使い