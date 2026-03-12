24年ダービー馬で有馬記念3着のダノンデサイル（牡5＝安田）は招待を受諾していたドバイシーマクラシック（28日、メイダン）への遠征を取りやめ、大阪杯（4月5日、阪神）に向かうことが分かった。11日、安田師がXで発表した。「オーナーとの協議の結果、ドバイ遠征は回避して大阪杯を目標にします」とつづった。1年前のドバイシーマクラシックは昨年の世界最強馬となったカランダガン（2着）を負かしてV。当レース連覇を目指し