阪神・村上は2週間後に迫った27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）に向けた調整として、12日に教育リーグのオリックス戦（SGL）に先発する。「昨年もSGL（3月2日、広島戦）で投げてますから。相手に関係なく自分の球と感覚を確かめたい」とテーマを明かした上で、「寒い日が続いているから、しっかり体を動かしたい。寒いのを経験しとけば、開幕しても大丈夫」と逆算モードにも入った。髪形もしっかりと刈り上げ、臨戦態勢だった