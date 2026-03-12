◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）阪神は11日、西武とのオープン戦（甲子園）に4―1で勝利した。5回守備から途中出場したドラフト3位ルーキーの岡城快生外野手（22＝筑波大）が、2―1の7回1死二、三塁で右中間を破る2点三塁打。オープン戦初長打が初適時打となり、初打点もマークした。これで3日の強化試合・侍ジャパン戦を含む1軍対外試合で打率・750と“超実戦派”として存在感を発揮。「Tポーズ」も初披