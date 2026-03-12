◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）育成2年目だった嶋村が、支配下契約を勝ち取った。11日に契約金1000万円、年俸420万円（金額は推定）でサイン。背番号も「128」から、四国・高知時代からの同僚でもあるドリスが昨年背負った「85」に変更が決まった。「ここからがスタート。高い向上心でプレーして、開幕1軍を目指し、甲子園のお立ち台にも立ちたい」夢にまで見た2桁背番だった。前日10日の試合後に内