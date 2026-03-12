◇オープン戦阪神4―1西武（2026年3月11日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼嶋村が支配下登録育成で入って、年俸のほとんどの費用を野球道具に費やしてましたから。そういった部分がやっぱり野球に生きてくる。学生から入ってくる選手は、そのあたりが学ぶ機会になればと思う。職業として野球をしていくという意味では仕事になってくる。給料をいただいて、道具もいただく競技を喜んでいいものなのか。経験のために自