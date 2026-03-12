◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）京都出身21歳の若武者、藤ノ川が連日の金星奪取です。豊昇龍戦。勝負を決めたのは「立ち合い」です。張り差しにいった相手が全く反応できないほどの早さ。あれより早くても遅くてもだめ。まさしくピンポイントのタイミングでした。場所前には二所ノ関部屋で大の里とも稽古しました。いい動きをしていましたが、今場所のパフォーマンスは稽古場の比ではないです