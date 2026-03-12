◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里が11日、日本相撲協会に「左肩関節脱臼で3週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。休場は左肩を痛めた昨年九州場所以来2度目で対戦相手の義ノ富士は不戦勝。持ち前の馬力が影を潜め今場所は3連敗と精彩を欠いていた。3日目の夜に師弟で話し合って休場を決めた。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「本人もそう（休場