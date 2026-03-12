◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）交通渋滞により木瀬部屋の力士3人が開始時間に間に合わない珍事があった。前相撲の2人と序ノ口の肥後ノ龍は吹田市の部屋宿舎から車で会場に向かったが大渋滞が発生。途中で電車に乗り換えて向かったが前相撲の2人は出場はかなわず取組が変更となった。前相撲が遅刻でキャンセルは珍しいケース。肥後ノ龍は公共交通機関での移動と見なされず不戦敗となった。