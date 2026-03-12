◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）「令和の牛若丸」藤ノ川が前日の大の里に次いで豊昇龍も撃破した。俊敏な立ち合いで中に入り込むと相手が立て直そうとするところをタイミングよくはたき込んだ。大の里が休場して結びに繰り上がりとなった一番を制し「立ち合いはばっちり。小学校からテレビで見てきた夢の舞台。そこに自分がいるのはうれしい。自信になりました」と笑みが止まらなかった。初金