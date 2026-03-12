◇大相撲春場所4日目（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）玉鷲が幕内通算1471回出場を果たし、旭天鵬を抜いて単独1位に浮上した。館内には祝福のプラカードが掲げられる中で勝利を目指したが、獅司に下手投げで敗れ4連敗。08年秋場所新入幕からの節目の日を白星で飾れなかったが「今場所一番体が動いた。今日みたいな相撲が取れれば結果が出る」と納得の表情。常に楽しませる相撲を心がける「鉄人」は「ようやく楽しく