おととしの能登半島地震をめぐり、新潟市は液状化の被害を受けた地域で対策の試験工事を行うことにしています。このうち、江南区の天野地区では『曽野木ことぶき公園』で実施する案が示されました。 新潟市は能登半島地震で液状化の被害を受けた江南区の天野地区と西区の黒崎地区・寺尾周辺地区の3つの地域で実施する予定の対策工事について、専門家を交え技術的な面から検討する会議を開いています。【新潟市柳田芳広 技監】「