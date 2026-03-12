JRAは11日、池添謙一（46＝フリー）、高杉吏麒（20＝藤岡）を通信機器（スマートフォン）の不適切使用により21、22日の2日間の騎乗停止処分を科すと発表した。両騎手は7日に阪神競馬場から中山へ移動中に、自身のスマートフォンで通信を伴いNetflixおよびJRA―VANを視聴していたことが、調整ルーム到着時のスマートフォン使用履歴検査で判明した。池添はタクシー車内、高杉は列車内で視聴していた。JRAは節内移動中の通信機