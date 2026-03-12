元横綱・白鵬翔さん（41）が大阪市内でイベントに参加し、師匠だった旧宮城野部屋時代に弟子だった幕内・伯乃富士が伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から暴力を受けた件に「残念なニュースで心配しています」と語った。気遣って電話をかけたが、出なかったという。伯乃富士は先場所痛めた左足を初日に悪化させ、2日目から休場となった。