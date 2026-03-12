「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）苦しみながら打者と対峙した。ＤｅＮＡ・藤浪は３回２／３を５安打４失点（自責２）、２四球。前回登板の５日の中日戦では２回１失点、５四死球と乱れただけに、課題克服が期待されたが、不本意な内容に悔しさをにじませた。「考えすぎるところがあるので。リズムとかタイミングが悪い中で投げていた感じだった」。初回、先頭の秋山に三塁内野安打を許すと、続