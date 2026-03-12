横田光弘氏（資料写真）１１日の衆院外務委員会で領土がらみの外交をただした日本維新の会の横田光弘氏（比例南関東）との論戦を外務省の北郷恭子参事官が１人でこなす場面があった。衆院予算委と並行して開かれる密な審議日程の中、同委に出席している茂木敏充外相の代理を務めた格好だ。北郷氏は同省女性参画推進室長当時に「国際女性会議ＷＡＷ！」などを担当しジェンダー平等に携わった。「海外勤務経験も豊富で女性職員の