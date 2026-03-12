あの男の復活なくして世界一は描けないのかもしれない――。第６回ＷＢＣで連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は１１日、準々決勝が行われる米マイアミに降り立った。ここからは負ければ終わりの一発勝負のトーナメント。１次ラウンドＣ組を全勝で首位通過した日本にとって今、最大の懸案は打線のキーマン・近藤健介外野手（３２＝ソフトバンク）の不振。開幕から１２打数無安打と状態の上がらない絶対的主力の復調が連覇の