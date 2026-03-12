９月３０日で閉館する東京・新宿区のイベントホール、新宿フェイスに代わる新会場の可能性を支配人の小川愉可氏（５１）が示した。プロレス、格闘技界では後楽園ホールに続く「第２の聖地」として親しまれている新宿フェイスは、１０日に公式Ｘで閉館を発表。２１年の歴史に幕を下ろすことになった。１１日に同会場で大会を行ったＤＤＴの高木三四郎は「（サイバーエージェントの）藤田（晋）社長が、グループ入りをする前に一