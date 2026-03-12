女優の松嶋菜々子（５２）が主演したテレビ朝日系１月期「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜午後９時）で、評価をグンと上げた。松嶋はこれまでヒット作で主演してキャリアは十分だが、同作の撮影現場では偉ぶることなく?酒トーク?を展開し、共演者やスタッフをなごませていた。「おコメ――」は、松嶋が演じた東京国税局の敏腕調査官が脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマだった。松嶋にとってテレ朝系