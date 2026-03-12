長期休養を報じられていた女優の長澤まさみ（３８）が１３日に都内で開催される「第４９回日本アカデミー賞」授賞式に予定通り、出席することが分かった。正月の結婚発表後、公の場に登場するのはこれが初めて。壇上で何を語るか注目される。長澤は「ドールハウス」で優秀主演女優賞を受賞。同賞には他にも北川景子が「ナイトフラワー」で、倍賞千恵子が「ＴＯＫＹＯタクシー」で、広瀬すずが「遠い山なみの光」で、松たか子が