【モデルプレス＝2026/03/12】俳優の志尊淳が主演を務める、4月12日スタートの日本テレビ系ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）に、仁村紗和が出演することが発表された。【写真】ヒロインと同い年の主演俳優、肉体美のぞく上裸ショット◆仁村紗和、「10回切って倒れない木はない」ヒロイン役に主演・志尊淳演じるキム・ミンソクが惹かれてゆくヒロイン・河瀬桃子役として、仁村の出演が決定した。仁