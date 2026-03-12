NY株式11日（NY時間15:35）（日本時間04:35） ダウ平均47397.12（-309.39-0.65%） ナスダック22690.43（-6.67-0.03%） CME日経平均先物54520（大証終比：-680-1.25%） 欧州株式11日終値 英FT100 10353.77（-58.47-0.56%） 独DAX 23640.03（-328.60-1.37%） 仏CAC40 8041.81（-15.55-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.634（+0.044） 10年債 4.208（+0.053） 30年債 4.859