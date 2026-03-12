【経済指標】 ＊米消費者物価指数（CPI）（2月）21:30 結果0.3％ 予想0.3％前回0.2％（前月比） 結果2.4％ 予想2.4％前回2.4％（前年比） 結果0.2％ 予想0.2％前回0.3％（コア・前月比） 結果2.5％ 予想2.5％前回2.5％（コア・前年比） ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油+382.4万（4億4310万） ガソリン-365.4万（2億4948万） 留出油 -134.9万（1億1943万