◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）制球が定まらない投手陣に嘆き節だ。６人のリレーで計１１四死球。試合後の阿部監督は「いいところを探すのが難しいよね。どういう心境でマウンドに行っているのか僕が聞きたい。競争している中でね」とアピール不足を残念そうに振り返った。オープン戦１５失点は球団２５年ぶりの屈辱となった。先発ウィットリーは３四死球５失点で１回降板。２番手・松浦は