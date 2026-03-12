◆米大リーグオープン戦マーリンズ１―４アストロズ（１１日・米フロリダ州ジュピター＝ロジャーディーンシボレースタジアム）西武からアストロズ入りした今井達也投手（２７）が１１日（日本時間１２日）、キャンプ敵地でのマーリンズとのオープン戦３度目の先発。渡米後最速の９８・５マイル（約１５８・４キロ）の速球にスライダー、スプリットを交え、打者９人を４三振含むパーフェクトに仕留め、オープン戦初勝利を挙げた