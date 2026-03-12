「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）あるぞ開幕１軍！！途中出場した阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝が七回に“甲子園初打点”となる２点適時三塁打を放った。３日のＷＢＣ日本代表強化試合（京セラ）、８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）に続く一打。塁上では、筑波大時代から披露している「Ｔポーズ」を決め、聖地を盛り上げた。中堅守備でも好プレーを見せて走攻守で存在感を発揮。