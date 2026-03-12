「春季教育リーグ、阪神１−０オリックス」（１１日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）開幕ローテ争い真っただ中の阪神・伊藤将が粘りの投球で４回無失点に抑えた。１月の自主トレ期間から計４００球を投げ込むなど、“超速仕上げ”で磨いてきた直球に手応えをにじませた。三者凡退は一度もなかったが、粘り強くスコアボードに「０」を並べ続けた。「ストレートでファウルを取れていたんで良かった。低く丁寧に投げられたんじゃな