「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）底冷えする寒さの甲子園でも、グラウンドには確かな熱があった。阪神は先発のラグズデール以降、椎葉、津田、工藤とつなぎ、左腕・桐敷を挟んで九回は木下が登板。セーブシチュエーションで２安打も、必死に粘って無失点で試合を締めた。課題とする中継ぎ右腕の台頭。争いは激しさを増す。１０日から工藤、椎葉、津田が甲子園に合流。まずは椎葉が五回に登板した。オー