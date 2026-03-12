「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）併殺の完成を見届けると、力強くグラブをたたいて感情を表した。甲子園での初登板初先発に臨んだ阪神・ラグズデールは、４回３安打１失点。６三振を奪い「全体的にいい内容。楽しめて良かった。これから、この雰囲気の中で投げられると思うと本当にうれしい」と笑顔で振り返った。初回１死から山村、渡部を連続三振。二回は１死一塁でカナリオを二ゴロ併殺に料理して、