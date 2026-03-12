©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにオズワルドを迎え、芸人がニッチな大好物を極める「ニッポンの社長・辻の痺れるホアジャオグルメが食べたい！」と、しずる・純があの漫才レジェンドと真剣トークをくり広げる「劇場合間メシ」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ ニッポンの社