「オープン戦、楽天１−３日本ハム」（１１日、草薙総合運動場硬式野球場）日本ハム・新庄監督が高校時代に“静岡のジーター”の異名をとった奈良間を４番に抜てき。「今日１２０人（応援に）来てるって言ってた。それでもう４番。これが６人だったら８、９番かな」と起用理由を説明した。九回１死三塁からは試合を決める適時打。「キャンプからチームバッティングもしてくれますし。今日のはうまかったですよ」と絶賛してい