今週末はホワイトデーです。物価高が長く続いている２０２６年は「メリハリ消費」がトレンドです。贈り物だけでなく自分用にもと買い求められる高級スイーツとは？北海道産のタマゴと牛乳を使った生チーズムースとチョコのケーキにー白いカスタードクリームがたっぷり詰まった、仙台銘菓・萩の月をもとにしたスイーツも！ これらの商品が並んでいるのは…（長南記者）「