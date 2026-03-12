仏RFIの中国語版サイトは10日、中国について「ドイツとの貿易は増加、米国とは減少」とする記事を掲載した。記事がドイツ通信社の報道として伝えたところによると、中国の1月と2月の米国向け輸出は前年同期比11％減少し、米国からの輸入も同26．7％減少した。それに対し、ドイツ向け輸出は31．3％増加し、ドイツからの輸入は4．9％増にとどまった。しかしこれらの数字には、イラン紛争による潜在的な影響が反映されていない。多く