ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で1位突破した日本代表「侍ジャパン」が11日（日本時間12日）、米フロリダ州マイアミで自由参加の練習を行い、鈴木誠也外野手（31、カブス）が報道陣の取材に応じた。10日の東京ドームでのチェコ戦後、そのまま羽田空港にバス移動し、深夜3時10分にチャーター機で出国。日本時間11日午後4時半頃、準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミ