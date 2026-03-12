J2新潟は11日、新潟・聖籠町のアルビレッジで練習を行った。主将を務めるMF藤原奏哉（30）は開幕からここまでの5試合を振り返り、キャプテンシーをさらに強く発揮していく意向。まだまだチームは戦うスタイルを模索中だが、ピッチ内で選手をまとめて主導権を握る時間を増やし、まずは14日の敵地での奈良戦で勝ち点3を目指す。開幕から5試合を終えて3勝2敗（PK戦の1敗を含む）。勝った試合はクリーンシート、敗戦は前半中の複数