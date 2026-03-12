今、２人の母に感謝している。岩手県釜石市に住む県立大槌高校３年藤原菜穂華（なおか）さん（１８）は、東日本大震災の津波で実母を失い、父の再婚相手が新しい母となった。多感な思春期には戸惑いもあったが、母の愛情や強さを知り、特別な家族の形を受け入れられた。「お母さんたちは相当な覚悟で育ててくれた」。そんな思いを胸に、この春から親元を離れ、憧れていた美容師への道を歩み始める。（盛岡支局三品麻希子）海岸