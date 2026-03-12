他人のクレジットカード情報を使って、スマートフォンを不正に購入し、フリマサイトで「空箱」などと掲載して出品させて、それを購入したあとに現金に換えることで、犯罪で得た収益を隠したなどとして、30代の夫婦が逮捕されたことがわかりました。警視庁に逮捕されたのは、自営業の原島駿容疑者（31）と妻の愛里沙容疑者（31）です。捜査関係者によりますと、原島容疑者らは2023年仲間と共謀して不正に入手した他人のクレジットカ