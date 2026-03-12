ＮＨＫが、１０００万円前後の受信料を滞納するホテル運営会社２社に対し、支払いを求める民事訴訟を近く起こすことが１１日、わかった。井上樹彦会長が読売新聞のインタビューで明かした。滞納事業所への民事手続きは７年ぶり。ＮＨＫの支払い督促は家庭向けが中心だったが、今回を機に事業所向け督促を強化する。今回対象となるのは、受信契約を結びながら滞納を続ける北海道と福岡県の２社。２社とも６〜８年間、滞納を続け