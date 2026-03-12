「立命館大学学園創立１２５周年記念試合、立命大３−３慶大」（１１日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト上位候補の最速１５１キロ左腕、立命大・有馬伽久投手（４年・愛工大名電）が先発し、修正能力の高さを見せた。初回は味方の失策に安打や四球が絡み２失点。それでも「引きずることなくベンチで準備ができた」とすぐ切り替えた。片山監督からは体重移動ができていないことを指摘され、軸足にしっかり乗ることを意