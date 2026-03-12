他人のクレジットカード情報でスマートフォンを不正購入する闇バイトを募集し、応じた人物に安値でフリーマーケットサイトに出品させて買い取ったとして、警視庁が、東京都稲城市、自営業の男（３１）ら２人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの容疑で逮捕したことがわかった。同庁は、２人がスマホなど計７００万円分を不正入手し、店に売却していたとみている。他に逮捕されたのは、男の妻で会社役員の女（３１）。