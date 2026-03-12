J3福島の元日本代表FW三浦知良（59）が東日本大震災から15年となった11日、福島市内での練習前にチームメートとともに黙とうした。練習後に取材に応じ、11年3月29日の復興支援チャリティーマッチで決めた鎮魂のゴール＆ダンス、そして福島の地で迎えた3・11への思い、サッカーが持つ力について語った。カズは静かに目を閉じた。決して忘れることのない「3・11」。東日本大震災から15年がたった。福島県内も未曽有の災害に見舞