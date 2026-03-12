クロスメディア・パブリッシングの卓上本棚「積読ホルダー」読書を楽しむためのアイテムが注目されている。読みたい本を積み上げておく積読のための本棚や寝転びながら読めるスタンド、暗がりで活躍する首かけ式ライトがある。（共同通信＝増井杏菜記者）出版社クロスメディア・パブリッシング（東京）の「積読ホルダー」は、3段の仕切りがある卓上本棚。本が取り出しやすく、好きな本を積んで眺めたり手に取ったりして楽しめ