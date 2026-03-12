政府が今国会に提出予定のドローン（無人機）規制法改正案の概要が１１日、判明した。重要施設周辺の飛行禁止区域を現行の３００メートルから１キロ・メートルに広げ、罰則規定も拡充する。要人が訪れる施設も滞在期間などにあわせ保護対象に加える。ドローンの普及や性能向上を踏まえ、テロなどへの悪用を防ぐ方策を強化する。２０１６年に成立した同法では、国会や皇居など重要施設の上空などの「レッドゾーン」では、罰則付