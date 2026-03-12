◆オープン戦ソフトバンク１５―２巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人・中山礼都外野手（２３）がソフトバンク戦に「６番・右翼」で先発し、右翼フェンス直撃の適時打などマルチ安打をマークした。１軍再合流後、２試合連続安打。侍ジャパンにサポートメンバーとして帯同した経験をレギュラー定着に生かす。一方の投手陣は先発のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１回５失点で、４番手の戸郷翔征投手（２５